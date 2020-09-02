Рада планирует освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих

Законопроекты внесут изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook



Народные депутаты Украины поддержали за основу законопроекты №3476 и №3477, которые освободят от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним. Соответствующие документы опубликованы на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что законопроекты внесут изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины. В частности, до 1 января 2029 года предлагается освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие и оборудование для производства транспортных средств с исключительно электрическими двигателями.

В Налоговом кодексе с 1 января 2021 года предусматривается:

освобождение от НДС ввоза электрокаров до 31 декабря 2025 года;

освобождение от НДС товаров для производства электрокаров до 31 декабря 2028 года;

освобождение от налога на прибыль предприятий электротехнической промышленности до 31 декабря 2033 года, полученного от релизации электродвигателей собственного производства, литий-ионных аккумуляторов для электрокаров и тому подобное.

Кроме того, от налогообложения планируют освободить и прибыль предприятий автомобильной промышленности, полученную от реализации электромобилей.

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Напомним, сегодня, 2 сентября, возле Верховной Рады митингуют участники ОО "АвтоЄвроСила", которые требуют смягчить условия растаможки автомобилей. Глава организации заявил, что его команда написала уже 10 законопроектов.