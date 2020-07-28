Рада передала Зеленскому на подпись закон об игорном бизнесе

Владимир Зеленский Офис президента

Парламент принял законопроект 14 июля

Верховная Рада Украины передала на подпись президенту Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Об этом говорится на сайте ВРУ.

Отмечается, что накануне законопроект подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, а уже на следующий день он был передан на подпись президенту.

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Напомним, 14 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект об игорном бизнесе во втором чтении. "За" проголосовали 248 народных депутатов.

Заметим, законопроект охватывает сферу деятельности казино и казино онлайн, проведение букмекерской деятельности (в том числе онлайн), выпуска и проведения лотерей и вопросы игры в покер в интернете.