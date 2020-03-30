Рада отправила в отставку министра здравоохранения Емца и министра финансов Уманского
Новых министров депутаты не назначили
Верховная Рада уволила министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.
Соответствующее решение народные депутаты приняли 30 марта во время внеочередного заседания.
Трансляцию вел телеканал ZIK.
В частности, решение об увольнении Ильи Емца поддержал 271 нардеп. Решение об увольнении Игоря Уманского – 249 депутатов.
Как известно, сегодня, 30 марта Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 в Украине и кадровых изменений в Кабинете министров.