Рада определилась с членами комиссии, которая выберет главу САП

В состав комиссии вошли 7 представителей Верховной Рады

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Народные депутаты поддержали проект постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет избирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что решение получило 239 голосов за из 225 необходимых. Известно, что в комиссию вошли:

Елена Бусол (заведующая кафедрой специально-правовых дисциплин учебно-научного гуманитарного института Таврического национального университета им. Владимира Вернадского, доктор юридических наук);

Андрей Гуджал (управляющий партнер адвокатского объединения "ГуДеГ");

Алексей Дрозд (начальник отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел, доктор юридических наук, доцент);

Екатерина Коваль (заместитель председателя Союза юристов Украины);

Вячеслав Навроцкий (профессор Украинского католического университета и Львовского государственного университета внутренних дел, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, доктор юридических наук);

Богдан Романюк (профессор Национального транспортного университета, кандидат юридических наук, доцент);

Евгений Соболь (заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центральноукраинского государственного педагогического университета им. Владимира Винниченко, доктор юридических наук, профессор).

Известно, что это стало третьей попыткой Верховной Рады определить своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса в САП. 3 сентября парламент отклонил соответствующий проект постановления №3898. Ранее, 15 июля, аналогичный документ также не набрал необходимое количество голосов.

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Напомним, недавно послы G7 посоветовали Украине, как выбрать нового руководителя САП. Иностранные дипломаты подчеркнули необходимость прозрачных и политически нейтральных процедур.