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Рада окончательно одобрила закон о народовластии через референдум

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва

 president.gov.ua

За документ проголосовали 255 нардепов

Верховная Рада поддержала во втором чтении закон №3612, который касается народовластия через всеукраинский референдум. Трансляцию вел телеканал ZIK.

В частности, соответствующий документ набрал 255 голосов "за". Всего ко второму чтению в законопроект поступило 1 386 правок.

Согласно проекту закона, предметом референдума могут быть следующие вопросы:

  • утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;
  • общегосударственного значения;
  • об изменении территории Украины;
  • об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

При этом на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос, но запрещены те, которые:

  • противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;
  • отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
  • направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  • касаются вопросов налогов, бюджета, амнистии;
  • отнесены Конституцией к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Кроме того, документ предусматривает электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования. Для этого планируют создать автоматизированную информационно-аналитическую систему.

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Напомним, недавно министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в Украине в течение трех лет проведут общий референдум, который определит условия приобретения земельных угодий иностранными покупателями. Тогда он добавил, что сейчас иностранные инвесторы могут только арендовать украинскую землю.

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