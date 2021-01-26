Рада окончательно одобрила закон о народовластии через референдум

Зал заседаний Верховной Рады Украины - депутаты IX созыва president.gov.ua

За документ проголосовали 255 нардепов

Верховная Рада поддержала во втором чтении закон №3612, который касается народовластия через всеукраинский референдум. Трансляцию вел телеканал ZIK.

В частности, соответствующий документ набрал 255 голосов "за". Всего ко второму чтению в законопроект поступило 1 386 правок.

Согласно проекту закона, предметом референдума могут быть следующие вопросы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

При этом на всеукраинский референдум может выноситься один вопрос, но запрещены те, которые:

противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;

отменяют или ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

касаются вопросов налогов, бюджета, амнистии;

отнесены Конституцией к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Кроме того, документ предусматривает электронные процедуры при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронные голосования. Для этого планируют создать автоматизированную информационно-аналитическую систему.

Напомним, недавно министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в Украине в течение трех лет проведут общий референдум, который определит условия приобретения земельных угодий иностранными покупателями. Тогда он добавил, что сейчас иностранные инвесторы могут только арендовать украинскую землю.