Рада не проголосовала за Витренко на должность первого вице-премьера и главы Минэнерго
"За" проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса от франции "Слуга народа"
Верховная Рада Украины не проголосовал за Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра Украины. Об этом сообщает PavlovskyNews.
Согласно сообщению, "за" проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса от франции "Слуга народа".
Перед голосованием Юрий Витренко с трибуны заявил, что в правительство его позвал лично премьер-министр Денис Шмыгаль и он не смог отказать в такой сложный период для страны.
Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" решил уволить исполнительного директора Юрия Витренко, который в последние годы занимался судами с российским "Газпромом".
В компании заявили, что его сокращение является частью трансформационного процесса "Нафтогаза" и перераспределения обязанностей между подразделениями.
17 июля 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ушел из компании.