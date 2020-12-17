Рада не проголосовала за Витренко на должность первого вице-премьера и главы Минэнерго

Юрий Витренко Фото из открытых источников

"За" проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса от франции "Слуга народа"

Верховная Рада Украины не проголосовал за Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра Украины. Об этом сообщает PavlovskyNews.



Согласно сообщению, "за" проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса от франции "Слуга народа".



Перед голосованием Юрий Витренко с трибуны заявил, что в правительство его позвал лично премьер-министр Денис Шмыгаль и он не смог отказать в такой сложный период для страны.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" решил уволить исполнительного директора Юрия Витренко, который в последние годы занимался судами с российским "Газпромом".

В компании заявили, что его сокращение является частью трансформационного процесса "Нафтогаза" и перераспределения обязанностей между подразделениями.

17 июля 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ушел из компании.