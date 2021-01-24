Рада не может назначить выборы мэра Харькова из-за недостатка документов о смерти Кернеса

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Харьковский горсовет не предоставил два из трех необходимых документов

Верховная Пада не может рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова из-за того, что горсовет не предоставил все необходимые документы о смерти экс-главы города Геннадия Кернеса. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на служебную записку Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления.

Отмечается, что профильный комитет 5 января поручил рассмотреть ходатайство секретаря харьковского горсовета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы. Однако для рассмотрения вопроса не хватает двух документов. Речь идет о копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о постановке к сведению факта смерти городского головы.

Но такого решения Харьковский городской совет не принимал. Единственное решение, принятое городскими депутатами после смерти городского головы, касалось увековечения его памяти. При этом на сайте мэрии городским головой указано Кернеса, со дня смерти которого на этой неделе проходит 40 дней.

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Напомним, в декабре секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, исполняющий обязанности мэра Харькова, заявил, что в городе обсуждают вопрос установки памятника Геннадию Кернесу. Также чиновник выступил с инициативой назвать в честь Кернеса проспект и станцию метро.