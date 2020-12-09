Рада не будет прекращать работу во время жестокого карантина в январе, - Разумков

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

По словам парламентария, пока он не знает, в каком именно формате будет работать Рада

Верховная Рада Украины работать во время жесткого карантина с 8 по 24 января. Об этом заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков в эфире "5 канала".

По словам парламентария, пока он не знает, в каком именно формате будет работать Рада.

"У меня нет пока окончательного варианта, как мы будем работать, но я уверен, что мы будем работать. Потому что Верховная Рада во время коронавируса не шла на карантин ни разу", - сказал Разумков.

В то же время он напомнил, что во время пандемии Рада уже меняла график работы и работала в комитетах и меньше собиралась в зале пленарных заседаний.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров определил сроки усиленного карантина на территории Украины. Локдаун планируют ввести после Рождества, а будут действовать жесткие ограничения до 24 января.

Отмечается, что на период действия усиленного карантина, в Украине будет работать общественный транспорт. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.