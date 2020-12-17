Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки

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Кандидатуру Шкарлета поддержали 226 депутатов

Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Шкарлета полноценным министром образования и науки, который с июня был временно исполняющим обязанности на этой должности. Об этом шла речь во время заседания парламента. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Известно, что решение о назначении Шкарлета на должность главы Минобразования набрало 226 голосов нардепов из 225 необходимых.

Как сообщает Liga.net пока Шкарлет зачитывал присягу, ему кричали "Ганьба".

Ранее новый глава МОН был ректором Черниговского государственного технологического университета. Его кандидатура как министра вызвала возмущение из-за его прошлого баллотирования в облсовет от "Партии регионов".

В свою очередь, экс-глава Минобразования Дмитрий Табачник лично вручал Скорлету нагрудный знак и удостоверение "Заслуженный деятель науки и техники".

Также ученые выступают против Шкарлета-за обнаружения плагиата в его научных работах, что подтвердило Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.

Новости по теме: Комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования

Ранее сообщалось, что Верховная Рада назначила Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия. Соответствующее постановление поддержали 242 народных депутата.