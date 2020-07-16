Рада назначила нового главу АМКУ

Глава Антимонопольного комитета Украины Ольга Пищанская РБК-Украина

Соответствующий постановления №3856 поддержали 255 народных избранников

Верховная Рада Украины назначила Ольгу Пищанскую новой главой Антимонопольного комитета Украины.

Соответствующее постановление №3856 поддержали 255 народных избранников, говорится в сообщении на сайте парламента.

В 1997 году Ольга Пищанская окончила Криворожский технический университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Четырьмя годами позднее в Киевском национальном экономическом университете она получила степень магистра экономики.

С 2004 по 2015 год Пищанская работала на ПАО "Арселормиттал Кривой Рог" в разных структурных подразделениях.

До назначения на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета в сентябре 2019 года она несколько лет работала директором компании "Закупочные решения" и коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг".

Новости по теме: Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка

Напомним, 6 июля президент Владимир Зеленский назначил Ольгу Пищанскую и.о. председателя Антимонопольного комитета после увольнения Радой предыдущего руководителя Юрия Терентьева.