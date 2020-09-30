Рада на карантине: Из-за большого количества больных нардепов пленарные заседания отменили до 20 октября

Несмотря на карантин, у депутатов есть много работы, в частности, принятие госбюджета на 2021 год

Верховная Рада Украины отменила все свои пленарные заседания до 20 октября из-за большого количества больных коронавирусом народных депутатов.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала корреспондентка Екатерина Барчик.

"Сегодняшний пленарный день начался с того, что все говорили о больных на коронавирус депутатов и допущение, или недопущение журналистов в кулуары. И все же, новости неутешительные – журналистов не пускают в кулуары и депутаты так же отменяют свои пленарные заседания", – рассказала Екатерина Барчик.

Но несмотря на карантин, добавила журналистка, у депутатов есть много работы – "на носу" принятие государственного бюджета на 2021 год.

"Мы спрашивали у депутата от "Слуги народа" госпожи Кравчук, что будет, будут ли отменять голосование. Она же говорит, что еще довольно рано об этом говорить, решать будут за неделю до 20 октября, проводить соответствующее заседание или нет", – отметила корреспондентка телеканала ZIK.

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Как сообщали, за последние сутки в Украине зафиксировано 4027 новых случаев коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (549), Донецкой (345), Днепропетровской (271) и Львовской (265) областях, а также в городе Киев (219).

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 22 778 случаев, Львовская область – 20 350 и Харьковская область – 18 678.

Также напомним, что лидер партии "Европейская солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.