Рада может провести внеочередное заседание в начале следующей недели, - Герус

Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа Андрей Герус Андрей Гудзенко/LIGA.net

На следующем заседании парламент должен рассмотреть закон о банках и сокращении госбюджета Украины

Верховная Рада может провести внеочередное пленарное заседание 7 или 8 апреля. Об этом телеканалу "112 Украина" сообщил нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

"Я думаю, понедельник-вторник (будет внеочередное заседание ВР - ред.). На следующей неделе станет теплее. Если станет теплее, то, возможно, какая-то другая локация. Есть определенные регламентные процедурные нормы. Если мы отойдем от этого, оппозиция опять скажет, что это нарушение. Поэтому спикер пытается действовать в таких правилах, чтобы минимизировать претензии от оппозиции. Скорее всего, в сессионном зале. Но я готов собираться и в другом месте", - сказал Герус.

Нардеп отметил, что на следующем заседании парламент должен рассмотреть закон о банках и сокращении госбюджета Украины, что позволит Украине подписать следующее соглашение и получить финансовую поддержку от МВФ.

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Напомним, во время внеочередного заседания 30 марта ВРУ в первом чтении приняла так называемый "Антиколомойський закон".