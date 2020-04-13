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Рада может провести внеочередное заседание 15 апреля, - "Слуга народа"

NewsOne

Заседание фракции "Слуга народа" состоится 13 апреля в 17:00

В среду, 15 апреля, Верховная Рада может провести следующее внеочередное заседание. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Иван Шинкаренко, сообщает "112 Украина". 

"Следующее заседание у нас планируется в среду, и сегодня вечером будет фракция, поэтому будем обсуждать все вопросы. Возможно, за что-то сегодня не сможем проголосовать, перенесем на среду и будем обсуждать те вопросы, по которым не удастся найти общий компромисс", - отметил Шинкаренко.

Кроме этого, политик добавил, что заседание фракции "Слуги народа" состоится в понедельник 13 апреля в 17:00.

"Мы сегодня ожидаем президента, чтобы он добавил свою аргументацию, свое видение тех законов, которые очень важны сегодня", - подчеркнул депутат. 

Также Шинкаренко подчеркнул, что сегодня в парламенте состоится голосование за законопроект о госбюджете, а также за законы, касающиеся антимонопольных вопросов, борьбы с коронавирусом и еще за несколько законопроектом, которые менее важны.

Напомним, недавно председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания и назвал основные вопросы, которые будут рассмотрены 13 апреля в 14:00.

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