Рада должна собраться на внеочередное заседания, чтобы Украина получила деньги от ЕС, – Марченко

Предполагается, что сначала Украина получит только половину денег

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Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание для ратификации меморандума с ЕС о финансовой помощи. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в Брюсселе, передает РБК-Украина.

Отмечается, что только после того, как депутаты проголосуют за соглашение в парламенте, Украина сможет получить первые 600 млн евро.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза для преодоления последствий коронавируса. Соответствующих договоренностей достигли Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко, когда подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией во время рабочего визита в Брюссель.

По мнению Шмыгаля, эти деньги должны поддержать макрофинансовую стабильность государства и благосостояния украинских граждан.

Накануне председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что следующая внеочередная сессия Верховной Рады состоится 24 августа. По его словам, до этой даты вряд ли состоится внеочередное заседание, ведь будет трудно собрать достаточное количество людей в зале. Однако, он добавил, что это возможно в случае срочного события.