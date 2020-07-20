Рада должна слышать не голос улицы, а голос народа, – Разумков о языковом законопроекте Бужанского

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков Лига.net

Разумков считает, что голос улицы и голос народа - это разные вещи

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что парламент должен слышать голос народа, а не улицы. Так он прокомментировал во время итоговой пресс-конференции, которую транслировал телеканал ZIK, вопрос журналистов о возврате к языковому закону нардепа Максима Бужанского.

В частности, спикера ВР спросили, возможно ли на одной из внеочередных сессий Верховной Рады, которые пройдут летом, возвращение к языковому закону нардепа Бужанского, учитывая то, что в парламенте раздается голос улицы. На что Разумков ответил:

“Я уверен, что и Верховная Рада, и народные депутаты должны слышать не голос улицы, а голос народа. Это разные вещи. Если мы говорим о том, что народные депутаты должны, в первую очередь, ориентироваться на интересы Украины как государства, на интересы украинского общества, на интересы украинских граждан, всех украинских граждан, это 100%. И когда депутаты теряют эту связь, теряют связь с реальностью, они теряют все. Они теряют мандат, они теряют власть, они теряют уважение и они теряют, по-видимому, самих себя, в первую очередь, как людей, но и как политиков так же. И мне очень не хотелось бы, чтобы народные депутаты, которые работают в IX созыве, прошли ту самую тропу, по которой прошли многие депутаты, которых сегодня здесь нет. Поэтому я уверен, что народные депутаты должны слышать всех”, - сказал он.

“Если мы говорим о том законопроекте, о котором вы упомянули, на прошлой пленарной неделе мы прошли много законопроектов, и поскольку это была последняя пленарная неделя, мы двигались по тому графику, который был сначала во вторник, потом в среду, четверг, пятницу, фактически просто добавляя законопроекты с предыдущего дня. Было много кадровых вопросов, было избрание и главы НБУ, и вице-премьер-министра, и председателя АМКУ. Голосование за них забрало также большой промежуток нашего рабочего времени”, - добавил он.

Вместе с тем, относительно внеочередных сессий, Разумков не может комментировать, что попадет или не попадет.

“На ту внеочередную сессию, которая состоится в сессионном зале завтра, это вопрос не выносился, как и много других вопросов, которые остались в прошлом недели”, - добавил он.

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Напомним, Верховная Рада должна была рассматривать "языковой" законопроект на прошлой неделе, но потом оказалось, что документа "слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, относительно обучение на государственном языке в учреждениях образования", в повестке дня нет.