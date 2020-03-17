Рабинович: Земля Украины осталась сегодня в собственности украинского народа благодаря позиции "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Вадим Рабинович

Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" не дала продать украинскую землю. Об этом в комментарии телеканалу NEWSONE заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и народный депутат Вадим Рабинович.

"Всю ночь не спал. Мы всю ночь просидели здесь с премьер-министром, с представителями главы Администрации президента. Знаете, я очень доволен одним. Они пришли вчера: Рада работает, землю продаем. Рада не работает, землю не продаем. Вот это два хороших результата. Все остальное – мелочи", - сказал он.

Рабинович назвал это "маленькой победой".

"Но сегодня мы празднуем маленькую победу – земля не продана. И вот всем маловерам, которые рассказывали, что не договорятся, не сольют, все равно не имеет значения, другие – плачьте не плачьте, они продадут. Боритесь до конца и поборите. Вот земля Украины осталась сегодня в собственности украинского народа благодаря позиции фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь". Я благодарен всем соратникам по партии и каждому из них жму руку. И считаю, что есть повод даже 50 грамм за это выпить", - указал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Смотрите, сегодня не простая ситуация. Не надо паниковать, но она не простая. Я думаю, что мы сделали все как надо. Очень прошу вас всех – заметьте две вещи: мы все вместе боремся с коронавирусом и мы одни не дали продать землю", - подытожил Рабинович.