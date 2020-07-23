Рабинович: Во Львове недовольны Садовым, он своим воровством достал уже даже львовян

Вадим Рабинович 112.ua

Львовяне хотят поменять нынешнего мэра Андрея Садового на еще большего Садового. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Вы знаете, Садового - понятно, они просто хотят поменять Садового на еще большего Садового. Им недостаточно радикальный уже даже Садовой, который... Ну, я думаю, что он своим воровством достал даже львовян, привычных ко всему, да? Но я думаю, что все-таки речь о другом", – сказал он.

Политик также прокомментировал результаты последних опросов относительно выборов мэра Львова.

"Если уже идти таким путем, я смотрел рейтинги политиков, если бы сегодня состоялись выборы во Львове, то там бы мэром стал бы Порошенко. Ну, дорогие львовяне, как это написано в древней кавказской пословице, каждый баран висит за свое ребро. Переведу это на простой язык: каждый достоин того мэра, которого он имеет. У киевлян свои несчастья, у львовян - свои. Если они хотят Порошенко - это их выбор. Ну, я единственное думаю, чего Порошенко? Парубия выберете уже, чего сразу... Парубий, может быть, что-нибудь рассказал бы. Все равно никто бы ничего не понял, но фашисты ходили бы по улицам", – отметил Рабинович.

Как ранее сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, фактически каждый второй львовянин хочет, чтобы следующим мэром города был кто-то другой, а не Садовой.

Он отметил, что по результатам последнего муниципального исследования, которое группа делает последние 6 лет для Международного республиканского института, лишь 20% опрошенных жителей Львова хотят, чтобы Садовой остался на своем посту после местных выборов.

"Лишь 20% львовян в этом исследовании говорят, что они готовы переизбрать Андрея Садового на следующий срок. Еще 20% его не воспринимают и готовы его как можно скорее отстранить от власти. Но большая часть, более 50%, говорят о том, что Львову нужен новый мэр, Андрею Садовому надо дать возможность доработать и заменить на другого. И в этом вопросе Львов - да, не лидер, но все равно эти показатели довольно высоки на фоне других городов Украины", - отметил Антипович.

Напомним, ранее депутат Львовского городского совета Андрей Рикота подарил городскому председателю Львова Андрею Садовому "золотой душ" как символ безответственности, бессистемности и символ злоупотребления властью". Такой подарок депутат вручил Андрею Садовому во время заседания сессии 28 мая.

Кроме того, руководитель фракции ВО "Свобода" во Львовском горсовете Маркиян Лопачак напомнил, что Садовый еще на выборах в 2006 году обещал построить мусороперерабатывающий завод в городе, но его до сих пор нет.

"Прошло четыре года - мусороперерабатывающего завода нет, а Садовый и дальше на своей должности", - подчеркнул руководитель фракции ВО "Свобода" во Львовском горсовете.

Также Лопочак отмечал, что уход пяти авторитетных людей из фракции - признак недоверия мэру Львова Андрею Садовому.



"Смотрите, на самом деле ситуация, если вообще говорить о политическом пути Андрея Садового и партии "Самопомич", то надо сказать, наверное, что первые признаки недоверия к руководству партии, непосредственно к Андрею Садовому появились, когда фактически распустилась Киевская фракция "Самопомочи", были проблемы в Николаевской областной организации, в других областях. И, на самом деле, то, что мы услышали на сессии Львовского городского совета это заявление пяти человек, которые вышли из фракции "Самопомич", особенно от этих людей - для меня лично это был такой шок, потому что эти пятеро людей, по моему мнению, это и было ядро фракции "Самопомич", - отметил он.