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Рабинович: Власть решила добить украинцев суммами в платежках за коммуналку

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников
Власть решила добить граждан Украины суммами в платежках на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.
 
"Власть решила добить украинцев суммами в платежках за коммуналку! 2021 год начался для украинцев с подорожания коммунальных услуг. Вот такой подарочек от нашей власти, которая всячески пытается добить свой народ!
 
Вы только представьте, что те, у кого стандартная двухкомнатная квартира, вынуждены будут платить на тысячу гривен больше. А для тех, кто живет в частном доме, платежки придут с космическими суммами. 
 
Также с января цена на газ выходит на рекордные за всю историю Украины показатели, ведь дорожает не только он, но и его доставка. Некоторым гражданам придется платить 14 гривен за куб. Если же вы живете в доме, то при среднем потреблении – 500 кубов газа в месяц – вам придется отдавать за отопление около 4,5 тысяч гривен!", - отметил политик.
 
Рабинович задался вопросом, как возможно оплатить такие счета жителям села? "У меня не укладывается в голове! Зарплаты там мизерные. Я уже молчу о пенсионерах, о людях с инвалидностью… Кто-то скажет: "А как же субсидия?". Да дело в том, что условия по ней будут только ухудшаться – людям станут чаще отказывать", - возмутился он.
 
При этом политик подчеркнул, что самое страшное, что это не предел подорожания коммуналки, цены и дальше будут расти. По его словам, весной могут пересмотреть тарифы на электроэнергию, отопление и за содержание придомовой территории.
 
"Эта власть вместо того, чтобы поддерживать свой народ, хочет утопить его в долгах. Из-за пандемии многие и так лишились работы, количество бедных людей выросло, но Зе-команде плевать. Они и дальше будут плевать на людей ради сохранения отношений с так называемыми западными партнерами!", - резюмировал Рабинович.
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