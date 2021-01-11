Рабинович: Власть решила добить украинцев суммами в платежках за коммуналку

Вы только представьте, что те, у кого стандартная двухкомнатная квартира, вынуждены будут платить на тысячу гривен больше. А для тех, кто живет в частном доме, платежки придут с космическими суммами.

"Власть решила добить украинцев суммами в платежках за коммуналку! 2021 год начался для украинцев с подорожания коммунальных услуг. Вот такой подарочек от нашей власти, которая всячески пытается добить свой народ!

Также с января цена на газ выходит на рекордные за всю историю Украины показатели, ведь дорожает не только он, но и его доставка. Некоторым гражданам придется платить 14 гривен за куб. Если же вы живете в доме, то при среднем потреблении – 500 кубов газа в месяц – вам придется отдавать за отопление около 4,5 тысяч гривен!", - отметил политик.

Рабинович задался вопросом, как возможно оплатить такие счета жителям села? "У меня не укладывается в голове! Зарплаты там мизерные. Я уже молчу о пенсионерах, о людях с инвалидностью… Кто-то скажет: "А как же субсидия?". Да дело в том, что условия по ней будут только ухудшаться – людям станут чаще отказывать", - возмутился он.

При этом политик подчеркнул, что самое страшное, что это не предел подорожания коммуналки, цены и дальше будут расти. По его словам, весной могут пересмотреть тарифы на электроэнергию, отопление и за содержание придомовой территории.