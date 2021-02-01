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Рабинович: Власть из-за очередного приступа безумия натолкнулась на конфликт со стратегическим партнером – Китаем

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Украина уже получила ответ китайской стороны, отметил парламентарий

Действующая украинская власть из-за очередного приступа безумия натолкнулась на конфликт со стратегическим партнером – Китаем, а именно с этой страной у Украины крупнейший экспорт и импорт.

Об этом во время заседания Согласительного совета депутатских фракций (депутатских групп) заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

"Наша власть из-за очередного приступа безумия натолкнулась на конфликт со стратегическим партнером – Китаем. А я напомню, что самый большой экспорт и импорт у нас именно с этой страной. Довольно быстро мы получили ответ в виде заявления китайской стороны, мол, такая политика украинских властей, я цитирую, является преступным ограблением. У меня вопрос – к чему мы придем и с чем останемся, если позволим властям и впредь вести себя подобным образом с важнейшими стратегическими партнерами? Что мы скажем людям? Только то, что мы были в оппозиции к этому идиотизму и ничего не делали?" – подчеркнул парламентарий.

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Как сообщали, Украина ввела санкции против гражданина Китая и трех компаний, расположенных в этой стране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой, несмотря на то, что несколько дней назад были введены санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

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