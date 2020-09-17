Рабинович: Весь бюджет пошел на силовые органы и президентскую вертикаль, а остальной народ должен дохнуть с голоду

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Государственный бюджет на 2021 год предусматривает крупные расходы на органы силовых структур в Украине и президентскую вертикаль и совершенно не создан в целях украинского народа. Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Народный депутат рассказал, что президент Владимир Зеленский повысил себе расходы на 350 миллионов гривен в то время, как страна переживает тяжелый экономический кризис.

"Оказывается, народ должен продолжать воевать с голодом. Но мы поддержали два основных направления. Какой же надо обладать странной психикой, чтобы президент, который обещал, что сократит расходы, который обещал, что не будет всех этих кортежей-самолетов, вдруг себе на 350 млн в тяжелейший момент в стране повышает расходы. То есть, весь бюджет – это органы силовые и президентская вертикаль. Весь остальной народ должен дохнуть с голоду, мягче говоря", – отметил Рабинович.

Он также прокомментировал ситуацию с отменой выборов на Донбассе.

"Президентские выборы можно провести на Донбассе. Парламентские выборы, когда голосовали за "зеленых", можно провести на Донбассе. А что с тех пор поменялось? Вы же рассказываете, что вы только улучшили ситуацию за год. То есть вы говорите следующее: что мы за год довели ситуацию до того, что даже там, где голосовать можно было – теперь голосовать нельзя. Такого нет нигде, но у нас это есть", – добавил Рабинович.