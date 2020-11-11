Рабинович: В борьбе за кресло мэра Одессы Труханов перешел все границы здравого разума

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов, в борьбе за свое кресло, перешел все границы здравого разума. Об этом, комментируя обыск в офисе одесского политика Дмитрия Голубова, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович.

"В этой борьбе за кресло, за продолжение пиления бюджета Труханов перешел все границы и разума, и человеческие. Голубов брал его на поруки, когда его самого хотели посадить. Я уже сказал сегодня Голубову, что он ошибся, но бог с ним, хорошее дело не пропадет. Сегодня вместо того, чтобы бороться, понимая, что за всеми этими фальшивыми рейтингами, развешенными по городу плакатами Труханов проигрывает выборы, и он стоит на пути новой Одессы, он придумал обыски. За два дня ночью, вдумайтесь, 37-й год тут по-трухановски, в Одессе. Я проехал всю Одессу, везде плакаты висят "Сохраним мир в Одессе. Труханов". Какой мир ты, Гена, сохранишь? С кем мир? В Россию ты въехать не можешь. Тебе закрыли въезд, несмотря на твой русский паспорт. Какой еще мир ты хочешь? Экономику ты не наладишь, потому что торговать не будут. Какой мир ты хочешь? Опять продаться очередным двум-трем олигархам, чтобы сегодня продать Одессу еще на четыре года? Что хочет этот Труханов?" - возмутился Рабинович.

Политик подчеркнул, что правоохранители, которые вместо служения украинскому народу "служат Труханову", сделали плохой выбор.

"Убегать и служить Труханову вместо народа Украины – я думаю, это самый плохой выбор. Я еще раз убедился сегодня, мы должны правильный выбор сделать. Стукачи, которые привозят тут милицию без документов, я не думаю, что они подходят для сердца Одессы. Эти люди, которые не могут бороться честно и устраивают травлю, – я не думаю, что можно опять выбирать это. Сегодня, еще раз повторяю, мира с Трухановым нет и не будет. Стерненко, поддержавший Труханова, - это и есть символ той новой эпохи, которую он хочет привести здесь в Одессу. "Национальный корпус" и Стерненко – вот две опоры, еще эти сбежавшие милиционеры. Вот вся твоя опора, Гена. Плохой Гена, совсем плохой. Поэтому прощаемся с тобой и переходим к новой эпохе. Нам надо начать улыбаться, строить страну и прекратить считать себя обреченными на нищету из-за каких-то двух-трех бывших мэров, которые хотят сидеть дальше в кресле. Не усидишь, Гена", - обратился к Труханову Рабинович.

Он поздравил кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика с тем, что у него такие "дурные оппоненты".

"Товарищ Скорик, я вас поздравляю с тем, что у вас такие дурные оппоненты, что у них не хватает мозгов даже честно вести кампанию. А привлечение милиции ничему не помогало в нашей стране, и СБУ", - резюмировал Рабинович.