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Рабинович: Украина находится в тяжелой ситуации, которую ухудшает распространение коронавируса и абсолютная тупость правительства

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович

 Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина сегодня находится в тяжелой экономической ситуации, которую, кроме чиновников, ухудшает распространение коронавируса COVID-19 и полная тупость правительства.

Об этом завил народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады. 

"Мы не можем сидеть, сложив руки и просто наблюдать за тем, что сейчас происходит. Мы обязаны уже сегодня хотя бы чем-то помочь нашим людям. Сегодня я вышел к вам с таким предложением, на период, и пока ситуация не стабилизируется, приостановить любые выплаты по внешним долгам", - сказал Рабинович.

Народный депутат предложил обратиться к кредиторам и потребовать отложить выплату долгов на период, пока в Украине поменяется правительство и не улучшится ситуация.

"Это очень важно для того, чтобы наши люди могли хотя бы немного продержаться. Обращу внимание, что в этот сложный период многие правительства поддерживают своих граждан деньгами. А как мы помогаем украинскому народу? Правительство забирает у них последние деньги и выплачивает долги", - подытожил он.

 

 

 

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