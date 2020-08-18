Рабинович: Искать счастья в чужих "клубниках" и мыть чужие туалеты - это не для великой страны

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Украина действительно может быть великой страной, но, если выберет нормальный путь развития.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Вадим Рабинович во время визита в Кривой Рог, где назначили нового главу партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", отметил, что политсила имеет программу развития промышленности и по этому региону. По его словам, Украина должна развивать собственный экономический потенциал, а не отправлять своих граждан за границу собирать клубнику.

"Клубника, знаете ли, заканчивается. И сегодня европейцы, у них есть своя безработица. На клубнике не выживешь", - подчеркнул политик.

Рабинович добавил, что программа "Оппозиционной платформы - За жизнь" по развитию промышленности удовлетворит даже самого придирчивого человека.

"Мы считаем, что другого пути нет. Искать счастья в чужих "клубниках", мыть чужие туалеты - это не для великой страны. Я думаю, что Украина действительно может быть великой, но, если выберет нормальный путь развития. Потому что если мы будем до конца бежать в какие-то дебри войны, на русофобии строить свою новую историческую память, которой не было, если будем говорить, что в 45-м году победили бандеровцы, но это же неправда, зачем мы это будем делать? Почему нам запрещают смотреть фильм "Ликвидация"? Почему? Им можно, а нам нет. Поэтому с промышленностью мы справимся. Нам надо разобраться с теми, кто ни черта не понимает и гробит страну", – акцентировал парламентарий.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа- За жизнь" Виктор Черный заявил, что экономический курс, который реализует нынешняя власть, никогда не приведет Украину к росту промышленности и благополучия украинского народа.