Рабинович: Труханов продолжает попытки запугивания сторонников нашего кандидата в Одессе

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов, в борьбе за свое кресло, продолжает попытки запугивания сторонников своего главного оппонента - кандидата на пост одесского градоначальника от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика. Об этом, комментируя обыск в офисе одесского политика Дмитрия Голубова заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович.

"Что произошло? Все очень просто. Труханов, который начал проигрывать выборы, при поддержке власти, при поддержке Национального корпуса, который его поддержал открыто, и Стерненко, знаменитый убийца, тоже, - этот замечательный человек направил сегодня орган правопорядка, мягко говоря, с обысками к Голубову, который поддержал нашего кандидата Скорика. Я оказался тут, подъехал к ним, спросил, на основании какого уголовного дела и когда оно возбуждено, они сказали, что возбуждено ночью, и сбежали. Потом вернулись сейчас, у нас страна в хорошей ситуации, поэтому человек 40 альфовцев, в бронежилетах, в касках, со всей амуницией, они, наконец, прорвались к Голубову. Запугивание нашего кандидата ничего не поможет, запугивание людей, которые поддерживают его, сегодня стало нормой. Сегодня у Кивалова провели обыски тоже, и вызвали пять студентов для того, чтобы они рассказали, каким образом он собирается поддержать. И так далее. Я не буду всех перечислять. Несколько обысков было у Баранского и так далее. Это наша власть, вот, проиграв выборы и доверие народа потеряв, полностью пытается отыграться на другом", - отметил политик.

Рабинович подчеркнул, что второй тур выборов, который состоится в Одессе 15 ноября, чрезвычайно важен для одесситов, поскольку они будут выбирать свое будущее.

"Мы выбираем с вами на этих выборах в таком городе, например, как Одесса, просто наше будущее. Или опять обречены на вот эту вот шваль, которая будет тягать за собой милиционеров подкупленных, или, наконец, попробуем построить нормальную страну. И вот сегодня я считаю, что Труханов сделал подарок всем. Вот с этими обысками, с этими - поддержкой Нацкорпуса и Стерненко, с этими альфовцами, которые в шлемах - на передовой нет таких, вот как я сейчас видел людей, в полной амуниции, миллионы народных денег на них потрачено. Что они штурмуют - никто не знает. Если они что-то там найдут - вот что-нибудь, и не подбросив, да, - ну, я не знаю, я готов отвечать. Поэтому стыдно за правоохранителей, которые рассказывали нам, что будут стоять в стороне, а сегодня просто открыто работают на кандидата власти. Стыдно за бывшего там офицера Советской армии Труханова, бывшего гражданина России или кем он там бывший, за то, что он сегодня просто - я думаю, что поддержка Нацкорпуса и Стерненко - это лучшая оценка Труханова", - добавил Рабинович.