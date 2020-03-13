Рабинович: То, что Путин принимает Медведчука уже пятый раз, – это "козырная карта" Украины

Вадим Рабинович

То что председателя политсовета политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины IX созыва Виктора Медведчука уже в пятый раз за последнее время принимает президент России Владимир Путин, является козырной картой для Украины.

Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович.

По его словам, оппозиция уже не первый год не меняет своих взглядов и намерений, и поэтому люди видят, что с депутатами можно вести переговоры.

"Люди видят, что мы в течение шести лет честно занимаем одну и ту же позицию. И они видят, что с нами можно иметь дело. А то что Виктора Медведчука уже в пятый раз принимает Владимир Путин, то это вообще "козырная карта" украинской политики и Украины в целом. Если у нас есть человек, который находится в хороших отношениях с лидером России, то это замечательно. Я считаю, что Виктор Медведчук, поддерживая все это время отношения с президентом России, является героем Украины", - сказал Рабинович.

Как сообщалось, 20 декабря 2019 года Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал идею "Парламентского измерения "нормандского формата". Через несколько дней, 24 декабря, Виктор Медведчук встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заручился его поддержкой для участия российского парламента в этой инициативе.

23 января Виктор Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а 28 января презентовал "Парламентское измерение "нормандского формата" представителям всех крупных фракций Бундестага.

10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Госдумы РФ.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина – Россия – Германия – Франция".