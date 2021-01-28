Рабинович: Степанов за вакцины от коронавируса сядет в тюрьму

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Позицию власти в отношении затягивания с вакцинацией населения от коронавируса иначе, чем "вурдалачья", назвать нельзя. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Рабинович.

Он подчеркнул, что чиновники обманывают украинцев во всем, что касается вакцин.

"Вы прекрасно видите вурдалачью позицию власти. Сначала нам рассказали, что у нас своя украинская вакцина, лучшая в мире. Потом оказалось, что ее в подворотне где-то делали и этого нет. Потом мы купили самую лучшую, самые первые в мире мы получим вакцину. Брехня на брехне брехней погоняет. Дошла эта брехня до того, что нам сказали в феврале будем все вакцинироваться. Пока эти полудурки игрались друг с другом, полмира уже вакцинируется. "Спутник", который им не нравится... Я хочу, дорогие друзья, вам объяснить. Они говорят, что "Спутник" не подходит, потому что это российская вакцина. Так давайте, чего вы там на два млрд в последнем месяце только наторговали с Россией. Конфеты можно, запчасти можно, а что, именно людей то, что лечит, нельзя? Поэтому еще раз говорю, это все вранье, построенное на экономических интересах. Господин Степанов, который проплатил миллиард государственных средств предоплаты частной фирме сядет в тюрьму. Я ему передаю это и пусть он запомнит. Степанов будет сидеть, потому что деньги не вернут, а он с ними лично договаривался и лично получал за это откат, потому что иначе здоровый человек проплатить деньги вперед не мог за вакцину, которая не работает еще", - отметил политик.

По мнению Рабиновича, реальная позиция власти в отношении вакцинации населения от коронавируса заключается в том, что "чем больше умрут - тем легче им кормить".

"Преступники, воры, недоумки, объединенные в одно-единое... Вот этот там Степанов и все остальные. Вот все, что происходит с вакцинами. Их не интересует здоровье, их не интересуют наши семьи, их не интересуют наги болезни. Они считают, чем больше умрут - тем легче им кормить. Сколько мы их будем терпеть - вот это вот самый главный вопрос. Поэтому я думаю, что мы подходим к рубежу, когда дальше я просто не знаю, что с ними еще дальше делать. Вакцинироваться нам не надо, у нас каждый день - весь мир лечится, а у ас падают вниз заболеваемость. Я понимаю, что украинцы уже привыкли к таким вирусам, вот мы пережили с 14 года, одни вирусы переживаем. Конечно, у нас есть иммунитет, но это вранье все. Количество смертей увеличилось в два раза. Так что у них аферы с вакциной, аферы со статистикой, аферы со всем. Они понимают, что это вскроется самое позже - где-то в марте месяце. В марте месяце мы примерно узнаем ту катастрофу, к которой они нас привели. В очередной раз будем чесать затылок, говорить "что ж мы сделал, кого мы выбирали, да, ребята, была ошибочка маленькая вышла". Ну ничего, это переживем. Тех пережили, Порошенко пережили, так и Зеленского переживем", - добавил политик.