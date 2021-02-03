Рабинович: Сегодня было принято решение о создании боевой группы, которая будет убивать и запугивать журналистов

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Украины, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович обратился к украинцам в связи с блокировкой каналов "112 Украина", NEWSONE и ZIK и заявил, что сегодня в ночь на 3 февраля была создана боевая группа, которой было разрешено нападать на журналистов и депутатов. Об этом нардеп сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады, передает ZIK.

"Сегодня ночью принято решение о создании боевой группы, которая будет нападать на журналистов, депутатов, убивать их и запугивать", – заявил Рабинович.

Он рассказал, что эта группа была создана из 20 человек стержневых. Возглавил ее украинский активист и подозреваемый в убийстве Ивана Кузнецова Сергей Стерненко.

"Сегодня увидите, что будет на наших улицах: Стерненко-убийца освобожден, убивать можно, Зеленский разрешил, бить журналистов можно – Зеленский разрешил, а теперь убивать можно – Зеленский разрешил. Я хочу передать Зеленскому. Много таких было, и кончили все одинаково, и ты, предавший народ Украины, кончишь так же", – добавил нардеп.

Также Рабинович обратился к украинцам по поводу решения СНБО о прекращении вещания трех телеканалов – "112 Украина", NEWSONE и ZIK. Он заявил, что блокировка этих каналов – чистого рода фашизм, который проявила власть.

"Когда закрывают каналы, убивают журналистов, закрывают возможность людям открыть рот это и есть фашизм. И фашизм сегодня пришел в зеленом виде, чего мы с вами в страшном сне не могли подозревать еще год назад. Я обращаюсь к тем, кто не может прокормить свои семьи, тем, кто честно работал и не может на свою пенсию прожить, я обращаюсь к тем, кто хотел жить в европейской стране. Это мрачное средневековье Зеленского не может быть Европой, это фашизм в чистом виде... Какой то наполеончик решил, что он может управлять страной, он на второй срок идет. Да ты первый добудь", – подчеркнул Рабинович.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", NewsOne и ZiK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: