Рабинович: Отношения Медведчука с Путиным - это ценность нашей страны

Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Отношения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным - это ценность нашей страны. Такое мнение сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы вели мир и будем вести. Я горжусь нашей партией, я горжусь нашей позицией, я горжусь, насколько нас принимали в Москве, я горжусь, как нас принимали во Франции, я горжусь личными отношениями Медведчука с Путиным, потому что это ценное, это ценность нашей страны. Мы должны гордится этим. А то, что вот эти в балаклавах, ну, что я могу сказать, мы сами это родили, мы сами должны с этим покончить", - сказал он.

Напомним, в Москве 10 марта состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция".