Рабинович: "Оппозиционная платформа - За жизнь" знает, как немедленно и сразу снизить тарифы на ЖКХ

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович назвал шаги, которые помогут выйти из катастрофической экономической ситуации и снизить тарифы на ЖКХ для населения. Об этом он рассказал в эфире телеканала NEWSONE.

По словам нардепа, первое, что необходимо сделать – немедленно отменить необоснованную под давлением МВФ введенную наценку на газ. Это поможет снизить тарифы примерно на 15%.

При этом Рабинович вспомнил о том, как ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с Россией о снижении цены на 25%. Тогда все кричали, что это была "зрада" под предлогом, что Украина в состоянии самостоятельно снизить тарифы на ЖКХ. В результате мы видим, что ничего сделано не было, и они наоборот поднялись.

"Я не понимаю, почему можно торговать с РФ на миллиарды каждый год чем угодно – от конфет до оружия, и нельзя получить скидку потому, что она идет от членов нашей партии. Ну так пусть эти придурки напишут, что это они, нам какая разница", – отметил Рабинович.

Затем, по мнению нардепа, следует провести полную национализацию месторождений газа, поскольку это принесет снижение тарифов еще на 40%.

"Я считаю это необходимым. Надо думать не о себе сейчас, а о том, как спасать страну от управления этих недоумков, которые придумали, как поднять цены, чтобы спаситель Витренко пришел и рассказал, как он снизит на 12%, заложив минус, что мы летом будем еще больше платить. Их надо гнать поганой метлой, и чем быстрее, тем лучше", – подчеркнул Рабинович.