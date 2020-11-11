Рабинович: Одесса первой получит российскую вакцину от коронавируса

Вадим Рабинович

Одесса первой получит российскую вакцину от коронавируса, если партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выиграет на городских выборах. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович во время рабочей поездки в Одессу.

"Одесса - великое место, это место настоящих героев. И мне больно, когда ветераны говорят, мол, сейчас такие времена. Сейчас такие времена, потому что мы позволяли им быть. И я приехал к одесситам, чтобы объяснить, что мы боремся не за пост мэра, а за возвращение Одессе статуса великого украинского города, а не то, что они (действующие власти, - ред.) устроили", - отметил Рабинович.

"Нельзя одновременно поддерживать националистов, трагедию 2 мая, не давая ее расследовать, и говорить, что ты борешься за мир. Нельзя одновременно лизать любую власть, прикрываясь одесситами, а после этого бесконечно устраивать в Одессе одну большую банду", - подчеркнул нардеп.

"Мы не обречены на вечное прозябание. Нам нужно менять все в стране, в городе, но давайте начнем с Одессы. Мы обязаны устроить себе праздник. Бывший офицер Труханов устроил из города притон националистов. Стерненко поддерживает Труханова, вы только вдумайтесь в это. Их банда ворует миллиарды, потому что город хорошо зарабатывает", - добавил он.

"Подарите себе праздник сами. Придите и проголосуйте. Я обращаюсь к избирателям партии Зеленского и прошу их понять, что мы сегодня единственная правильная партия. Потому что все остальные ведут в никуда. Я вам гарантирую несколько вещей. Первый город, который может получить вакцину от коронавируса из России будет Одесса", - пообещал Рабинович.

Оппозиционер призвал одесситов голосовать за представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николая Скорика, чтобы изменить ход истории и сделать Одессу вновь величественной.