Рабинович об избиении члена "Партии Шария": Это переход от фашистских отрядов к открытому террору в стране

Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Избиение в Харькове члена "Партии Шария" показывает, что в радикально настроенные группировки в стране перешли к открытому террору. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, сообщает "112 Украина".

"Это не политическая борьба. Это открытый переход фашистских отрядов к открытому террору в стране, при полном бездействии власти. Это все под маркой политической борьбы, бандой организовывается, под видом патриотических организаций. Под видом псевдопатриотических лозунгов о единстве страны, расы, организовываются бандитские отряды с фашистским уклоном и идеологией, по сути своей которые либо крышуют, либо наезжают, либо отжимают. Это все прикрытие. Это открытые банды. Если люди убивают на улицах людей – они являются убийцами", - подчеркнул Рабинович.

Он также добавил, что, как народный депутат, берет этот вопрос под свой личный контроль.

"Мы не дадим спустить это как хулиганство. Я своей депутатской обязанностью собираюсь взять этот вопрос под контроль. Вопрос шире. В конкретном случае была перейдена граница. Сегодня стало ясно, либо действительно они, либо мы. Есть страна и есть банды, которые пытаются ее запугать. Есть страна, а есть убийцы, которые прикрываются политическим лозунгом и загоняют страну в какое-то Средневековье. Есть мы и есть люди, которые с битами убивают людей", - резюмировал Рабинович.

Напомним, в Харькове ночью избили члена партии Шария. Об этом блогер Анатолий Шарий написал в своем телеграм-канале.

"Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь", - отметил он.

Шарий также добавил, что "за два часа до попытки убийства парень написал очередное заявление на угрозы жизни со стороны начштаба Нацкорпуса Жорина и главы Нацкорпуса Харькова Немичева".