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Это нападение на демократию Украины: Рабинович об атаке на офис "Оппозиционной платформы – За жизнь" в Полтаве

Вадим Рабинович

Атака на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве - это нападение на демократию Украины. Такое мнение высказал сопредседатель политической силы, народный депутат Вадим Рабинович.

"Мы должны все сегодня понять, что бросали гранату не в "Оппозиционную платформу – За жизнь" даже - они бросали в демократию Украины. Они хотят установить свой вот этот волчий режим, где какие-то десятки ублюдков на улицах второй раз кинут нас вот в эту кровопролитную войну, в уничтожение. Они понимают, что они делают, они понимают, что мы не будем молчать, они понимают, что люд не будут молчать, люди не дадут себя просто убивать. А это значит, что они сегодня специально, понимая, что политически проигрывают, развязывают конфликт", – отметил парламентарий.

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Напомним, в мае радикалы атаковали офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Киеве.

А 3 июля в помещение офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве бросили гранату. Пресс-секретарь чудом осталась невредимой.

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