Рабинович: На борьбу с коронавирусом выделяем 100 млн грн, а Коболеву выплатим почти 800 млн грн

Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и народный депутат Вадим Рабинович прокомментировал продолжение контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, отметив, что несмотря на обещания, премии руководству компании так и не отменили. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Коболев еще на 4 года будет возглавлять "Нефтегаз Украины". И кстати, помните Зеленский просил Гончарука не допустить выплату премии 29 млн долл. Коболеву? Премии так никто и не отменил. На борьбу с коронавирусом выделяем 100 млн грн, а Коболеву выплатим почти 800 млн грн. Все честно и прозрачно", - отметил он.

Напомним, накануне стало известно, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украина" продлил контракт о сотрудничестве с главой корпорации Андреем Коболевым на 4 года. Такое решение было принято на внеочередном заседании Наблюдательного совета 4 марта.

Как известно, в 2019 году "Нафтогаз" выплатил премию в 45 млн долларов за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена. По информации украинских СМИ, источники, симпатизирующие руководству "Нафтогаза" сообщили, что вопрос о смене Коболева - это требование российской стороны в переговорах о прекращении войны на Донбассе и пролонгации газового контракта.

Ранее юрист Михаил Шнайдер сообщил, что за время правления "Нафтогазом" Андрей Коболев получил более 800 миллионов гривен.