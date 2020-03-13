Рабинович о признании властью ОРДЛО стороной переговоров: Мы говорим об этом 6,5 лет и готовы помогать

Переговоры касательно вопроса мира на Донбассе невозможно провести без представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" неоднократно заявляла об этом ранее.

Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович, комментируя брифинг главы ОП Андрея Ермака по итогам переговоров в Минске.

Однако, по его словам, окончательные решения должна принимать действующая власть. При этом "Оппозиционная платформа – За жизнь" готова помогать ей в этом.

"Вы знаете, я скажу вам две вещи. Первая, я считаю, нельзя ничего подписывать без "ЛНР" и "ДНР", потому что непонятно, с кем мы разговариваем и надо вести диалог с теми людьми, которые там находятся. С другой стороны, это дело нашего правительства и администрации президента. Мы готовы помогать на всех уровнях, но принимать решение должны они", - сказал Рабинович.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, на последней встрече в Минске участники трехсторонней группы заявили о необходимости создания Консультативного совета.