Рабинович о принятии реформы СБУ: Сегодня Рада сделала шаг по освобождению Украины

Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович прокомментировал решение парламента по закону "О Службе безопасности Украины", которое народные избранники приняли за основу в четверг, 28 января, на очередном заседании.

"Сегодня парламент показал нормальную, дееспособную, конструктивную позицию по некоторым вопросам. В частности, лишение СБУ экономических функций. Служба безопасности должна заниматься разведкой и контрразведкой, все. Поэтому сегодня какой-то шаг по освобождению Украины сделан и в этом плане", – заявил Рабинович в эфире телеканала ZIK.

Отметим, что реформа СБУ предусматривает превращение ведомства из правоохранительного в контрразведывательный орган. А также – сокращение численности службы и ее демилитаризация.

Рабинович подчеркнул, что в СБУ есть достаточно много профессиональных людей, которые способны заниматься непосредственно своими функциями.

"Сегодня, когда к вам приходят проверяющие с корочками СБУ, им уже можно не платить. Поэтому на одного нахлебника стало меньше", – отметил нардеп.