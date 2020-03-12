Рабинович о неправдивой информации ВР о визите депутатов в Москву: Какое право имеют оценивать аппаратчики работу народных депутатов?

Вадим Рабинович

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал неправдивую информацию аппарата Верховной Рады о визите депутатов в Москву.

"Вы знаете, я хочу две темы с вашего разрешения обсудить. Первая – это безумное заявление аппарата ВР, которые, на мой взгляд, вообще не управляются, и там, знаете, каждый сидит там, почесал себе ногой за ухом и сделал какое-нибудь заявление. Какое право имеют оценивать аппаратчики работу народных депутатов – я вообще понять не могу. В чем проблема в поиске мира, если поиск мира в нашей стране какими-то уродами считается преступлением, то тогда они сами и есть моральные уроды, которых надо судить. Мы должны искать мир, а если мы мира не ищем, не работаем над миром – то вот тогда мы действительно не делаем свою работу", - сказал он.

"Поэтому я считаю заявление партии правильное, я буду сам следить, сам лично, чтобы мы до суда довели это дело", - подытожил политик.

Напомним, в Москве 10 марта состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" с депутатами Государственной Думы Российской Федерации.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция".