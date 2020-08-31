Рабинович: Нужно запретить группировки, называющие себя "корпусами", иначе Украина станет Сомали

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Мы многое видели в своей политической жизни, но после 90-х такого еще не было". К такому выводу пришел народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, передает пресс-служба политсилы.

"Я вернулся из города, где в больнице находятся люди, автобус с которыми был обстрелян, которые были избиты в центре европейской страны! Картина – ужасная, и свидетельствует она только об одном: мы должны запретить группировки, называющие себя "стадами" или "корпусами", – их не должно быть в стране! В Украине должны быть только одни законы – государственные и только одни силовые структуры – государственные! Это должно быть закреплено на законодательном уровне!" – призвал коллег Вадим Рабинович, выступая на заседании Согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций в понедельник, 31 августа.

"Если же "зеленое" монобольшинство решит, что запрещать незаконные группировки нет необходимости, то хочу предупредить: тогда люди сами себя выйдут защищать. А хаос, в который вы таким образом ввергнете страну, будет на вашей совести! Вы просто обязаны требовать от правоохранителей жестко бороться с этой "заразой", которая превращает нашу страну в Сомали", – подчеркнул народный депутат.

Прокомментировал сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и решение Центральной избирательной комиссии Украины отменить выборы на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

"ЦИК лишила права сотен тысяч людей проголосовать на предстоящих выборах – в Донецке и Луганске. Это означает, что страна разделена на тех, кому можно голосовать и кому голосовать не дают. Это означает, что нормы Конституции не соблюдаются. Поэтому наша задача сделать так, чтобы Конституция стала настоящим Основным законом, который будет выполняться всеми", – настаивает Вадим Рабинович.

Политик обратился к коллегам по парламенту: "Исходя из того, что живем мы в парламентско-президентской республике, мы обязаны поставить этот вопрос под контроль и вернуть людям право голоса! Иначе мы будем парламентом, который лишил людей их конституционных прав! Кроме того, мы обязаны расследовать заявления членов ЦИК о том, что на них оказывалось давление!".

Поднял сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" и вопрос экономики.

"В экономике Украины сложилась просто катастрофическая ситуация. Возможно, представители монобольшинства этого не видят, но я езжу по стране и слышу, что говорят о нас с вами люди. А говорят они о том, что вы не в состоянии справиться с экономической разрухой. О том, каким недоумкам поручено руководить страной в столь сложный для Украины период..." – рассказал народный депутат.

В качестве примера Вадим Рабинович привел решение правительства вновь поднять цену на газ для населения.

"Вместо помощи людям ваше правительство снова подняло цену на газ! На 45% – вдумайтесь в это!" – возмутился парламентарий.

Вадим Рабинович обратился к руководству парламента с просьбой "объяснить недоумкам-шмыгалям", что фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" подала законопроект №2126, которым предлагает реальные механизмы, которые позволят существенно уменьшить цену на газ для населения.

"Украина добывает собственного газа примерно 21 млрд кубов – примерно столько же использует население. То есть таким образом цена на газ для населения завышена В ТРИ РАЗА – а ваше правительство все никак не нажрется!!! Поэтому вместо того, чтобы набивать карманы олигархам, пусть ваше правительство его хотя бы прочитает, наш законопроект", – предложил Вадим Рабинович.

Рассказал народный депутат и еще об одном проекте закона №2444, который фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" подала в Верховную Раду Украины как неотложный. Им предлагается не облагать налогом минимальную заработную плату.

"Сегодня наши люди нищенствуют, они едва выживают, а принятие предложенного нами законопроекта добавило бы 1000 гривен в их семейный бюджет", – обратил внимание Вадим Рабинович.

Еще одним важным вопросом сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвал вопрос государственного долга Украины за июль 2020 года, в частности то, что он побил антирекорд.

"К общему долгу добавилось (внимание!) 86 миллиардов! Теперь общий долг составляет 2,355 триллиона гривен! Только на проценты и задолженности во второй половине этого года пойдет 267,5 млрд гривен – и это на 50 млрд больше, чем в первом полугодии", – обратил внимание народный депутат.

"Что же вы делаете?! Вы наших детей и внуков обрекаете на долги и вешаете на их шею удавку! Ваше правительство – правительство бедности, нищеты и тупости! Признайте это и избавьте Украину от этой напасти! Послушайте тех, кто умеет работать, а не только болтать! Хватит тупых экспериментов над людьми! Хватит тупых премьер-министров! Я обращаюсь к правительству: уйдите уже и не позорьте Украину!" – призвал Вадим Рабинович.