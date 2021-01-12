Рабинович: Необходимо немедленно отменить требование МВФ по введению рыночных цен на газ, электроэнергию и тепло. Это приведёт к снижению тарифов на ЖКУ

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Украинская власть должна немедленно отменить необоснованную наценку на газ, которая была введена под давлением Международного валютного фонда, поскольку этот шаг поможет снизить тариф для населения примерно на 15%. Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала NEWSONE.

"Что бы я сейчас сделал на месте нашей власти? Первое - немедленно отменить эту необоснованную, под давлением МВФ введенную наценку. Это снижение тарифов в среднем на 15%", - отметил нардеп.

Также он вспомнил о том, как ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с Россией о снижении цены на 25%. Тогда все кричали, что это была "зрада", под предлогом, что Украина в состоянии самостоятельно снизить тарифы на ЖКХ. В результате мы видим, что ничего сделано не было, и они наоборот поднялись.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович назвал шаги, которые помогут выйти из катастрофической экономической ситуации и снизить тарифы на ЖКХ для населения.