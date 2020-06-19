Рабинович: "Оппозиционную платформу – За жизнь" предупредили, что если мы поедем на парад в Москву, против нас откроют дело

Вадим Рабинович

Что касается поездки в Москву, "Оппозиционную платформу – За жизнь" просто предупредили, что, во-первых, сразу будет возбуждено уголовное дело, а во-вторых, выдали постановление Кабмина о 15-дневном нахождении у них в специальном изоляционном пункте.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Для того, чтобы не допустить нашей поездки в Москву на парад Победы, собиралось специальное заседание Кабинета Министров в узком кругу премьер-министра и вице-премьера, которые нашли гениальный план – вчера выдали распоряжение, что люди, которые будут возвращаться, в том числе из России, будут 15 дней в специальной изоляции находиться. Все что угодно делают, чтобы не дать возможности установления мира в стране, все что угодно делают, чтобы мы забыли подвиг великих солдат советской армии, которая победила фашизм", – подчеркнул народный депутат и добавил, что несмотря на это, в Украине будет отмечаться и День победы 9-го мая, и любой другой праздник, связаный с победой над фашизмом.

Кроме этого Вадим Рабинович добавил, что уже открыто одно уголовное производство относительно его поездки, нардепа Рената Кузьмина и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Москву. А сейчас их предупредили, в случае поездки на парад Победы, об открытие еще одного уголовного производства.

"По поездке Медведчука, Рабиновича и Кузьмина уже открыто уголовное производство. И вчера Офис генерального прокурора сообщил, что начато расследование по статье, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Я думаю, что они и расстреливали бы сразу. Что касается поездки в Москву, то, во-первых, нас просто предупредили, что сразу будет возбуждено уголовное дело, а во-вторых, выдали постановление Кабмина, что если мы едем в Москву, то мы должны 15 дней находиться в них в специальном изоляционном пункте. Вот что они делают, чтобы не допустить участие Украины в параде победы", – подчеркнул Вадим Рабинович.

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Напомним, президент России Владимир Путин заявив, что парад в Москве к 75-летию победы в Великой Отечественной войне проведут 24 июня.

Ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Верховная Рада должна сформировать парламентскую делегацию для участия в параде по случаю 75-летия победы в Москве