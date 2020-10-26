Рабинович: На выборах победил украинский народ, который правильно сориентировался и начал голосовать за "Оппозиционную платформу - За жизнь"

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

На местных выборах победитель один – украинский народ, который правильно сориентировался и начал голосовать за "Оппозиционную платформу - За жизнь". Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Мэры городов, ну, крупнейшие города, Киев - во втором туре наш мэр, Попов, - кандидат в мэры, - поздравляю его. Но смотрите, как интересно складывается. Сам Кличко, наш оппонент во втором туре, говорит, что Администрация президента сделала все, чтобы наш представитель не вошел во второй тур. Администрация президента, которая должна заниматься своими прямыми делами, а занимается хрен знает чем. Вот это - так это Кличко, это ж не я говорю. То есть, заметьте, несмотря на это в Одессе Скорик во втором туре выборов, Чайка - Николаев. Ну, я могу долго перечислять. В Донецке, Луганске вообще все подряд наши выигравшие", – отметил политик.

Он подчеркнул, что результат у партии был бы еще лучше, если бы не незаконно лишенные сотни тысяч людей на Донбассе права голоса.

"Поэтому, когда все это сложить, мы с вами видим, что? Что победитель здесь один. Украинский народ, который правильно сориентировался и начал голосовать за "Оппозиционную платформу - За жизнь". Не потому, что я в этой партии, а потому что мы обречены либо на вот, как бы сказать, вот это безумие зеленое, которое сегодня, я даже объяснить этого не могу, это какой-то пир во время чумы, либо Порошенко, к которому, ну, я не думаю, что есть смысл возвращаться, и 23% не будут страной. Давайте все это - переходить в русло нормальных решений. Нормальные решения - это наша партия", – добавил Рабинович.