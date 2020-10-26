Рабинович: На выборах "Оппозиционная платформа – За жизнь" – единственная партия, которая продемонстрировала абсолютно устойчивый рост

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

На местных выборах 25 октября "Оппозиционная платформа – За жизнь" – единственная партия, которая продемонстрировала абсолютно устойчивый рост. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

"Среди парламентских партий единственная партия, которая продемонстрировала абсолютно устойчивый рост, - это наша. Ну, и Порошенко. Он от нас отстает, конечно, но его электорат 23%, и он никуда ж не делся, он живой-здоровый. Поэтому я считаю, что победа нашей партии на этих выборах прочерчивает путь к парламентской победе. И пусть дрожат враги. Нравится кому, не нравится, но уже видно, что происходит", – сказал он.

Рабинович подчеркнул, что весь юго-восток Украины поддерживает "Оппозиционную платформу - За жизнь".

"Следующий итог. Результаты предварительные, конечно, все, но мы уже можем о них говорить. Весь юго-восток Украины, половина Украины поддерживает "Оппозиционную платформу - За жизнь". И вы знаете, они даже, наверное, не так нас поддерживают все-таки, как курс на нормальную жизнь, на мир, на прекращение экономического безумия, на прекращение зависимости от каких-то мифических МВФ, и мы это тоже увидели. Посмотрите, как постепенно переползают зоны. Вот Сумы в этом плане очень интересные. Сумы были, так сказать, такой, "оранжево-майданной" зоной. Посмотрите результаты выборов - Сумы сегодня выбыли в другую зону", – добавил политик.