Рабинович: Карантин прикрывает продажу украинской земли

Вадим Рабинович Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя", народный депутат Украины Вадим Рабинович обратился к руководству Верховной Рады Украины в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в мире и решением властей о введении карантина в Украине и в городе Киев. Текст соответствующего документа обнародован на сайте политсилы.

Председателю Верховной Рады Украины

Д.А. Разумкову

Уважаемый Дмитрий Александрович!

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса COVID-19 в мире и решением властей о введении карантина в Украине и в городе Киев, фракция "Оппозиционная платформа – За життя" обращается к Вам с требованием отреагировать на сложившуюся ситуацию.

В частности, до 31 марта в Киеве и до 3 апреля по всей стране действуют новые ограничения, согласно которым любые массовые мероприятия могут проходить только в том случае, если в них участвует не более 60 человек – для Киева, не более 200 человек – по всей стране.

Напоминаем, что в сессионном зале Верховной Рады Украины собирается гораздо большее число людей, а это означает, что опасность заражения коронавирусом может быть неотвратимой.

В политических кругах и СМИ ведутся активные разговоры о том, что это делается с целью запретить в законный способ рассматривать поправки к законопроекту о рынке сельскохозяйственной земли, как это предусмотрено Регламентом Верховной Рады Украины и законами Украины. Но мы не можем этого допустить!

И еще важный аспект: если вдруг так случится, что в сессионном зале или в стенах Верховной Рады окажутся люди, которые либо контактировали с больными коронавирусом, либо сами заболели, может произойти вспышка эпидемии, вся ответственность ляжет на вас лично – как политика, так и человека, а также на руководство Верховной Рады Украины, которое не прислушалось к нашему призыву.

В связи с этим мы требуем от руководства Верховной Рады Украины принять решение о карантине для народных депутатов Украины как минимум до конца марта 2020 года.