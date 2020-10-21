Рабинович: Эра Труханова закончилась, у Одессы такой бюджет, что она должна быть как Париж

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Эра городского главы Геннадия Труханова закончилась — жители города не должны привыкать к разбитым дорогам и к нищете. Об этом во время брифинга в Одессе заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Я хотел бы сказать несколько слов только для одесситов, персонально. Вы знаете, я непросто возглавил список областного совета. Я твердо уверен, что возрождение Украины, и встать вот из этого кошмара, в который нас ввели, надо с Одессы. И поэтому мы считаем, что экономические... отсюда должны начаться после того, как мы проведем закон порто-франко. Ну дайте нам тоже силу, ребята, дайте нам тоже эту возможность, дайте нам голоса, которые скажут, что "да, мы этого хотим". Если вы хотите этого — то, опять-таки, пожалуйста, поддержите нас на этих выборах. А что касается нашего кандидата в мэры города — ну, вы знаете, нельзя быть все время обреченным на какую-то одну и ту же может и привычную, но совсем не будущую модель. Я думаю, что эра Труханова ушла, вы все это понимаете, но никто не может до конца смириться с этим, все время все привыкают", — отметил политик.

По мнению Рабиновича, такое положение вещей совсем неправильное.

"Мы не должны привыкать к разбитым дорогам, к нищете, ко всему. Бюджет вашего города достаточен, чтобы вы были Парижем настоящим, а не только гостиница здесь была Париж. Поэтому дайте нам, пожалуйста, силу, а мы вас не подведем", — добавил он.

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Напомним, ранее сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович призвал граждан голосовать на местных выборах 25 октября головой, а не чем-то другим.