Рабинович: Действующего мэра Одессы поддержали радикалы и Стерненко – Труханов больше не заслуживает поддержки одесситов

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Националистов все меньше и меньше, констатировал парламентарий

То, что сегодня националисты, а среди них и радикал Сергей Стерненко, поддерживают действующего городского главу Одессы, – это потрясающе. Это свидетельствует о том, что бывший офицер Геннадий Труханов не заслуживает больше поддержки одесситов.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"У нас в стране все бывает, но я надеюсь, что и наши представители, и сами одесситы, достаточно сегодня внутренне мобилизованные... Какие провокации? Что, будут Стерненко с националистами ходить? Пусть ходят там себе. Их все меньше и меньше. Одесситы уже дали ответ. Труханов обещал "Нацкорпусу", что он пройдет в Одесский горисполком. Что им дали одесситы? Вот это поддержка всех этих бандформирований. А то, что они сегодня поддерживают Труханова, это потрясающе. Особенно, Стерненко, это меня умиляет. Я считаю, что еще вместе со Стерненко сходите куда-нибудь, к Дому профсоюзов, чтобы еще раз поиздеваться над памятью людей. Бывший офицер Труханов, я думаю, не заслуживает больше поддержки одесситов, а мы как партия просто считаем его... Я не хочу плохих слов говорить на вашем канале. Одесситы, давайте покажем им, что такое Одесса", – сказал Вадим Рабинович.

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Как сообщали, обыски в Одессе - провокация, организованная Геннадием Трухановым, для того, чтобы при поддержке властей, Службы безопасности Украины и национал-радикалов удержаться в мэрском кресле. Об этом говорится в заявлении политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Ранее Вадим Рабинович заявлял, что действующий городской глава Одессы Геннадий Труханов в борьбе за свое кресло продолжает попытки запугивания сторонников своего главного оппонента - кандидата на пост одесского городского головы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николая Скорика.