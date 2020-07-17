live
Новости » Политика Читати новину українською

Рабинович: Действующая власть превратилась в" 96-й Квартал", ее нужно срочно менять

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович заявил, что нынешнюю власть нужно срочно менять. Об этом он сказал под зданием Верховной Рады утром 17 июля, трансляцию вел телеканал NEWSONE.

"Получилось, что они привели к власти абсолютно отмороженную бригаду. Они превратили это все в "96-й Квартал" и практически уничтожили понятие государственности. Сегодня это уже клоунада высокого уровня, креативные и дегенеративные идеи заменяют государственное строительство", - объяснил нардеп.

Рабинович привел в пример саммит ЕС, на котором было решено раздать по 20 млрд странам Евросоюза. Эти средства пойдут на обеспечение граждан во время карантина.

"А нам за 2 млрд "поставили раком" всю страну, забрали землю, убили стариков, забрали право учиться, и они еще говорят, что мы нормально живем", - отметил Рабинович.

Он считает необходимым срочно менять действующую власть. Также нардеп подчеркнул, что какое бы избирательное законодательство не внедрили "Слуги народа", их уберут от власти.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Вице-премьер по ОПК, закон об избирательном законодательстве и торжественное заседание Рады: Главное за 16 июля Легализация игорного бизнеса: Какие основные правила и почему президент может ветировать закон Дата местных выборов в Украине, кадровые решения правительства и дело МН17: Главное за 15 июля Легализация игорного бизнеса, арест виновника смертельного ДТП под Киевом и подтопления в Запорожье: Главное за 14 июля

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Год новой власти в Раде. Избрание главы НБУ. Местные выборы и Донбасс | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Качура | 15.07.20
Местные выборы не для всех. Скандальный языковой законопроект | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Владимир Гришко | Ток-шоу