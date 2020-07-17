Рабинович: Действующая власть превратилась в" 96-й Квартал", ее нужно срочно менять

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович заявил, что нынешнюю власть нужно срочно менять. Об этом он сказал под зданием Верховной Рады утром 17 июля, трансляцию вел телеканал NEWSONE.

"Получилось, что они привели к власти абсолютно отмороженную бригаду. Они превратили это все в "96-й Квартал" и практически уничтожили понятие государственности. Сегодня это уже клоунада высокого уровня, креативные и дегенеративные идеи заменяют государственное строительство", - объяснил нардеп.

Рабинович привел в пример саммит ЕС, на котором было решено раздать по 20 млрд странам Евросоюза. Эти средства пойдут на обеспечение граждан во время карантина.

"А нам за 2 млрд "поставили раком" всю страну, забрали землю, убили стариков, забрали право учиться, и они еще говорят, что мы нормально живем", - отметил Рабинович.

Он считает необходимым срочно менять действующую власть. Также нардеп подчеркнул, что какое бы избирательное законодательство не внедрили "Слуги народа", их уберут от власти.