Рабинович: Давайте голосовать головой, а не чем-то другим, и будем жить как люди

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович Фото из открытых источников

Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович призвал украинцев на будущих выборах голосовать "головой, а не чем-то другим". Об этом он сказал во время совместной с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком поездки на Донбасс.

"Я два слова, чтобы вы не замерзли. Я хочу вам сказать, что суть любой власти только в одном. Если вы стали лучше жить - власть хорошая, если стали жить хуже - власть плохая. Мы не обречены на ту жизнь, которой мы сейчас живем. Мы намного лучше, и земля наша лучше, и люди лучше. Только управляют нами бездари. Я сегодня слушал отчет президента, как мы стали жить хорошо", - сказал он.

Рабинович обратился к украинцам: "Давайте голосовать головой, а не чем-то другим, и будем жить как люди. Спасибо вам большое".

Напомним, ранее Вадим Рабинович заявил, что за годы независимости Украины стало устойчивым выражение "грязные выборы". И нынешние местные выборы не станут исключением.