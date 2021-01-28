Пять квартир и почти три миллиона долларов в банке: Что задекларировал Витренко как кандидат в министры

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко Фото из открытых источников

Семья чиновника владеет четырьмя квартирами в Киеве и одной в Германии

Исполняющий обязанности главы Минэнергетики Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. Соответствующий документ обнародован в Едином государственном реестре деклараций.

В декларации Витренко указал, что его семья владеет пятью квартирами, четыре из которых расположены в столице, а еще одна – за границей. В частности, чиновник имеет в собственности 124-метровую квартиру в Киеве, которую он купил в текущем году.

В то же время жена Витренко имеет 58-метровую квартиру, приобретенную в 2011 году. Тогда же была куплена 99-метровая квартира в Киеве, которая записана на жену и троих детей. Также и. о. министра с 1996 года владеет квартирой размером в 70 квадратных метров. В то же время в собственности его детей есть 298-метровая квартира в Германии, ее сдают в аренду.

Еще один объект недвижимости, 359-метровое нежилое помещение в Киеве, записан на жену и приобретен в ноябре 2020 года. Сейчас его сдают в аренду.

Кандидат на должность министра не имеет машины, но тремя машинами владеет жена. Речь идет о Volkswagen Golf 2008 года, Land Rover 2014 года и Tesla 2017 года. При этом все машины были приобретены в год их выпуска.

Среди дорогих аксессуаров Витренко есть наручные часы Patek Philippe, стоимость которого оценивается в 159 тыс. грн. Владельцем часов чиновник стал в 2012 году.

Кроме того, чиновнику принадлежат корпоративные права на компанию AYA Securities. В собственности Витренко находится 100% капитала, что в денежном измерении составляет 7 млн грн. Также он является конечным бенефициаром двух компаний – Nestras Holding Limited (Кипр) и Ginger Global S.A. (Панама).

Самый большой блок в декларации Витренко – это зарплата и накопления. В прошлом году в "Укрнафте" он получил гонорар в 1,4 млн грн, а за девять дней работы в Минэнергетики на должности и. о. министра чиновник заработал 15 759 гривен.

Также Витренко насчитали в целом 1,2 млн грн процентов по вкладам в Ощадбанке. Там чиновник хранит 898 тысяч гривен и 2,9 миллиона долларов, а в ПриватБанке имеет 10 тысяч евро.

Напомним, недавно глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос назначения Юрия Витренко министром энергетики до конца этой недели. По словам депутата, кандидатура Витренко должна получить большую поддержку в зале благодаря поддержке со стороны Владимира Зеленского.