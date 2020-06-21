Путин уверен, что руководство Украины рано или поздно приедет в Москву

Президент РФ Владимир Путин Фото из открытых источников

Российский президент даже готов подождать

Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву обязательно состоится. Об этом он сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передают "Вести".

"Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем", - заявил он.

Путин, который правит на территории России в течение последних 20 лет, также не исключил, что останется у власти и после 2024 года, поскольку это разрешено принятыми поправками к конституции.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого. Если это возникнет в Конституции - возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", - сказал он.

По его словам, через несколько лет вместо нормальной работы на многих уровнях власти может начаться "рыскание глазами" в поисках возможных преемников. При этом он заявил, что нужно сконцентрировать на работе, а не на поиске приемников.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля, после чего этот день в стране объявлен выходным.