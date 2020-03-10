Путин отреагировал на заявление Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

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Президент РФ считает, что Зеленскому "хочется быть таким благообразным" для руководства Польши

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Освенцим освобождали украинцы, обусловлено текущей политической конъюнктурой. Об этом он заявил в интервью ТАСС, передает "РБК".

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - сказал Путин.

Лидер РФ предположил, что Зеленскому "хочется быть таким благообразным" для руководства Польши, которое делает очень большую ошибку.

По его словам, попытки исказить историю является "плевком в лицо" для людей, которые боролись против нацизма.

Кроме того, Путин выразил мнение, что якобы жители Украины "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, поскольку сразу "начнется преследование".

Отметим, во время рабочего визита в Польшу Владимир Зеленский заявил, что концлагерь Освенцим освобождал ударный батальон 100-й Львовской дивизии в составе 1-го Украинского фронта.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин считает необходимым прописать в новой редакции Конституции России положения о "защита правды о Великой отечественной войне".