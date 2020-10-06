Путин от имени российского народа выразил благодарность партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" за празднование 75-летия Победы над нацизмом

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Президент РФ Владимир Путин и председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в ходе встречи, помимо вопросов восстановления украинско-российского сотрудничества, поднимали также крайне важную тему для народов Украины и России – тему сохранения исторической памяти.

Говоря о праздновании Дня Победы, Владимир Путин подчеркнул, что в России заметили, как в этом году в Украине отмечался день 75-летия Победы над нацизмом, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

"Знаю, что в значительной степени это было сделано благодаря Вашим усилиям, усилиям Ваших единомышленников, вашей партии. Уверен, что очень многие люди в Украине Вам за это благодарны. И имея в виду, что это наша общая победа, мы также хотели бы, я хотел бы выразить Вам слова благодарности от имени российского народа", – заявил президент России.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Виктор Медведчук в свою очередь ответил: "Огромное спасибо, Владимир Владимирович. Вы правильно сказали по поводу празднования 75-летия нашей общей победы, победы советского народа, победы Советского Союза. И ветераны, украинские ветераны воспринимают это именно так. Мы действительно сделали все возможное, несмотря на кризисную политическую ситуацию, несмотря на то, что "партия войны" еще сильна в Украине, несмотря на то, что радикалы всячески пытались сорвать празднование 9 Мая. Но мы уделили должное внимание ветеранам. Мы в долгу перед ними. Более того, у нас в Украине 13 243 ветерана Великой Отечественной войны. Это участники и те, кто приравнен и работал в тылу. То есть это люди преклонного возраста, которые сегодня нуждаются в помощи. Мы сделали все для того, чтобы донести до них вот эту частицу праздника в тех условиях, в которых мы сегодня живем в Украине..."

Виктор Медведчук также рассказал, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" 9 мая объявила о создании общественного движения "Украинский фронт защиты исторической памяти".

"Этот вопрос назрел в Украине. Он назрел, потому что национал-радикалы, власть бывшая, власть сегодняшняя пытаются стереть из памяти людей этот величайший подвиг прошлого столетия. Мы и далее будем делать все для того, чтобы уважать наших ветеранов. Потому что мы эти празднования провели не только в Киеве – по всей Украине почтили память павших, отдали должное живым. Это линия поведения нашей партии. Это идеология "Оппозиционной платформы – За жизнь". Мы такую же позицию занимаем, как вторая партия в парламенте, как вторая партия – пока вторая партия, у нас в стране", – подчеркнул Виктор Медведчук.